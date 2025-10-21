TV LIVE ·
Riccione, il porto canale cambia volto: una passeggiata tra acqua, verde e sostenibilità

Avanza la riqualificazione dell’asse del porto, da viale Vittorio Emanuele II alla darsena turistica. In partenza i lavori su viale Parini, prosegue il cantiere su viale Bellini nel quadro del progetto “Verde e Blu”.

21 ott 2025
Il porto canale di Riccione è al centro di un ampio progetto di riqualificazione urbanistica e ambientale che trasforma l’intero asse da viale Vittorio Emanuele II alla darsena turistica in una passeggiata continua tra acqua, verde e nuovi spazi pubblici. L’obiettivo è restituire identità e vivibilità a uno dei luoghi simbolo della città, creando un sistema unitario di percorsi ciclopedonali e aree verdi che unisca mare e centro urbano.

In viale Parini i lavori partiranno tra due settimane: qui sorgerà una gradonata affacciata sul canale, concepita come spazio di sosta e incontro, realizzata con materiali naturali e dotata di illuminazione a basso consumo. L’intervento rispetta le norme di sicurezza idraulica e garantisce accessibilità e continuità con la passeggiata di viale Bellini, dove proseguono i lavori del secondo tratto tra viale Dante e viale Tasso.

Il progetto si inserisce nella strategia comunale “Verde e Blu”, che unisce riqualificazione urbana e rinaturalizzazione del Rio Melo, con investimenti complessivi di oltre 1,8 milioni di euro, in parte finanziati da fondi europei.

"Stiamo restituendo ai cittadini un porto canale rinnovato e sostenibile – sottolinea la sindaca Daniela Angelini – un luogo dove passeggiare sarà un’esperienza di bellezza e benessere".




