Riccione: il rapper Random si spaccia per il fratello mentre guida senza patente.

Per la seconda volta il rapper Random è stato beccato senza patente alla guida della sua Audi A1. E questa volta, visto la recidiva, gli agenti del Corpo intercomunale di Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano l'hanno denunciato per sostituzione di persona, false dichiarazioni e guida senza patente perché mai conseguita e reiterata. Anche questa volta, durante il controllo stradale di venerdì scorso, Random ha finto di essere il fratello, che, invece, la patente ce l'ha, ma a tradirlo sono stati i molti tatuaggi sul collo e sulle mani. Quando Random, al secolo Emanuele Caso, originario di un comune del napoletano ma stabilmente a Riccione, ha rilasciato le proprie generalità, gli agenti insospettiti hanno approfondito il controllo e scoperto che è il proprietario dell'auto ma non ha la patente. E nonostante Random continuasse a sostenere di essere il fratello, i poliziotti con una semplice ricerca su internet hanno scoperto sui social network le foto dei due fratelli, uno con e l'altro senza tatuaggi, arrivando alla vera identità dell'automobilista senza patente. Non solo: dai controlli è emerso che era già stato sanzionato in precedenza, sempre dalla Polizia locale di Riccione, proprio perché sorpreso, anche in quell'occasione, a circolare senza essere munito della patente di guida, in quanto mai conseguita. All'epoca del primo controllo gli era stata elevata una sanzione amministrativa che prevedeva il pagamento di 5.100 euro. Pagamento che il rapper non ha mai effettuato. Al termine di tutte le procedure di controllo e identificazione, il cantante è stato denunciato a piede libero, per sostituzione di persona, false dichiarazioni e guida senza patente reiterata, violazione. L'Audi A1 è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca. Random, molto attivo sui social e molto conosciuto tra i giovanissimi, ha partecipato a diverse iniziative musicali in Riviera.



