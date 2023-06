Riccione, il Tar annulla le elezioni del 2022 per irregolarità

Il Tar, con una sentenza pubblicata oggi, annulla le elezioni che si sono tenute il 12 giugno 2022 per eleggere il Sindaco del Comune di Riccione. La Lega, dopo la vittoria di Daniela Angelini del centrosinistra al primo turno per 48 voti, aveva deciso di fare ricorso al Tar per presunte irregolarità. Dalle verifiche fatte emerge, secondo il collegio del Tar un quadro di irregolarità tali da portare all’annullamento delle elezioni.

In un passaggio del dispositivo i giudici scrivono: “Dalla verificazione espletata sia risultato provato che, effettivamente, le elezioni del Comune di Riccione del 12 giugno 2022 si siano caratterizzate per una serie non indifferente di irregolarità, inesattezze, imprecisioni e mancanze riguardanti lo svolgimento delle operazioni elettorali e la verbalizzazione delle operazioni compiute delle quali lo stesso Comune non ha potuto che in parte prendere atto, attribuendole all’inesperienza dei Presidenti di Sezione, quasi tutti alla prima esperienza”.

La sindaca di Riccione Daniela Angelini, con una nota, dichiara di prendere atto della sentenza di primo grado emessa e annuncia che presenterà richiesta di appello presso il Consiglio di Stato. “Si tratta certamente di una sentenza a noi sfavorevole - osserva la sindaca Angelini - ma preciso che si tratta soltanto del primo grado di giudizio. Siamo convinti che il Consiglio di Stato possa esprimersi in maniera diametralmente opposta”. Daniela Angelini aggiunge che “la giunta continuerà a lavorare come e più di prima nel pieno e unico interesse di Riccione e dei riccionesi”.