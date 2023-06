IL SALUTO ALLA CITTÀ Riccione, il video messaggio dell'ex sindaca: “Pronta a tornare in mezzo a voi” Daniela Angelini si rivolge a cittadini e operatori turistici: "Una botta che non ci voleva, ma è solo un arrivederci"

“Carissimi riccionesi, oggi sento la necessità di rivolgermi a tutti voi...”. L'ex sindaca Daniela Angelini, dopo il commissariamento della giunta comunale a seguito del pronunciamento del Tar che ha annullato le elezioni del giugno 2022, con un video messaggio si rivolge a cittadini e operatori turistici. “Questa botta non ci voleva”, afferma Angelini, soprattutto all'inizio di una stagione che “aveva le prospettive di essere ottima”, ma che stenta a decollare a causa dell'alluvione e del meteo. Poi l'affondo alla destra. La situazione, rimarca l'ex sindaca cambiando tono, dipende “dall'Amministrazione precedente che ora ha il cinismo e la sfacciataggine di attribuire a noi questo risultato”. Ribadisce invece “che siamo noi la parte lesa e come tale abbiamo il diritto di ricorrere al Consiglio di Stato”, ma si dice anche pronta a tornare al voto. Quindi esclude l'addio: “Questo per me è un arrivederci; con la forza d'animo che mi contraddistingue, sono pronta a tornare da voi e in mezzo a voi”.





