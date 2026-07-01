Riccione, imbrattato il busto di Karl Marx: sul monumento una scritta antisemita

Atto vandalico ai danni del busto dedicato a Karl Marx nei giardini della Biblioteca comunale di Riccione, in viale Lazio. Ignoti, presumibilmente nella notte, hanno ricoperto con vernice blu le iscrizioni presenti sul monumento e sul basamento, tracciando anche una scritta offensiva a sfondo antisemita.

L'Amministrazione comunale ha condannato con fermezza l'accaduto, annunciando la presentazione di una denuncia contro ignoti alle forze dell'ordine per individuare i responsabili. Contestualmente saranno avviati gli interventi necessari per ripristinare il monumento e restituirlo alla città nelle condizioni originarie.

Il busto, realizzato dallo scultore Augusto Del Bianco e collocato nella sua attuale sede nel 2003, era già stato oggetto di un episodio vandalico nel 2017. Per il Comune, il nuovo danneggiamento assume una gravità ancora maggiore per il contenuto della scritta comparsa sul piedistallo, ritenuta incompatibile con i valori di rispetto, inclusione e convivenza civile.

La sindaca Daniela Angelini, in un comunicato, ha definito l'episodio "un gesto vile e inaccettabile", ribadendo l'impegno dell'amministrazione nel contrastare ogni forma di odio e antisemitismo. Sulla stessa linea la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa, secondo cui colpire un monumento significa colpire la memoria, la cultura e il patrimonio della collettività.







