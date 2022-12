Riccione in lacrime per la scomparsa di Tony, storico artigiano e commerciante

Riccione perde un pezzo di storia. Oggi l'ultimo saluto ad Antonio Di Giuli, per tutti Tony, come il nome del sua bottega da calzolaio, aperta oltre 50 anni fa. Poi l'omonimo calzaturificio di piazza dell'Unità. La figlia lo saluta in modo affettuoso, ritraendolo nella “bottega” dove ha riparato le calzature di gran parte dei riccionesi e non solo. Ad accompagnare la foto la frase “Hai finito di fare le scarpe a tutti. Buon viaggio babbo”. Antonio Di Giuli aveva 77 anni.

La sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’amministrazione comunale si uniscono al cordoglio: “Riccione perde uno dei suoi simboli. Tony, artigiano e commerciante dalla battuta sempre pronta, era veramente una bella e simpatica persona. Aveva avviato la sua attività in una piccola botteguccia per poi costruire l’attività in piazza Unità che stanno portando avanti i suoi figli. Continuava a svolgere anche il mestiere del calzolaio, un’attività sempre più rara ma preziosa e necessaria per una città. A nome mio e dell’amministrazione comunale di Riccione voglio fare sentire forte l’abbraccio della comunità alla famiglia Di Giuli”.

A San Marino la società sportiva Tre Penne si stringe nel dolore per la scomparsa del padre del direttore sportivo Maurizio Di Giuli.