LUTTO Riccione in lutto si prepara al saluto dei suoi angeli Le esequie, celebrate da Mons. Lambiasi, inizieranno alle 14.30 allo stadio Nicoletti

Per Riccione è il giorno di saluto ai suoi 7 angeli. La città, oggi in lutto, si prepara a celebrare la cerimonia funebre per l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, la responsabile educativa della cooperativa Centro 21 Romina Bannini e i cinque ragazzi del centro, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri. La sindaca Angelini ha disposto la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali a partire dalle 14 e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta.

La Camera ardente, dove già da ieri si erano formate lunghe file di familiari, amici e semplici cittadini che volevano dare l'ultimo saluto ai ragazzi della cooperativa Cuore 21 e Centro 21, resterà aperta fino alle 11. 176 le persone, che a gruppi di quattro si sono alternate alla veglia delle salme.

Poi le sette bare, tutte uguali, adornate di rose bianche e rosse e la foto ricordo, verranno trasferite allo stadio Nicoletti per le esequie che inizieranno alle 14.30. Gli ingressi dello stadio verranno aperti dalle 13,30, un’ora prima della funzione, per consentire l’afflusso del pubblico. Predisposti oltre 5mila posti a sedere, la cerimonia sarà officiata dal Vescovo di Rimini Mons. Lambiasi assieme ad una cinquantina di preti, sessanta elementi del coro.

L'invito è a non recarsi allo stadio con l'auto se non strettamente necessario e di prediligere i mezzi a due ruote per non congestionare troppo la viabilità. Tutto il quadrilatero compreso tra la Statale 16 e le vie Emilia, Castrocaro e Romagna sarà presidiato per limitare al massimo i disagi al traffico. Viene inoltre consigliata la sosta nella zona di San Lorenzo e di utilizzare il sottopasso della Statale che collega via Flaminia al centro sportivo Italo Nicoletti per raggiungere lo stadio.

La macchina organizzativa prevede inoltre addetti al servizio di accoglienza, decine e decine di agenti della polizia di Stato e locale, carabinieri e volontari della Protezione civile schierati lungo le strade per la gestione della viabilità e dei parcheggi.



