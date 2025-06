Riccione inaugura il nuovo Viale Ceccarini: un’oasi urbana tra design, natura e tecnologia

Il cuore di Riccione torna a pulsare con una nuova energia. È stato inaugurato ieri sera il primo tratto del rinnovato Viale Ceccarini, nel tratto compreso tra il Lungomare della Repubblica e viale Milano, completamente trasformato in un’elegante e moderna promenade urbana. L’evento, molto partecipato, ha celebrato la rinascita simbolica del centro cittadino, tra architettura d’autore, materiali pregiati e innovazione.

Il progetto porta la firma dello studio Laprimastanza ed è stato pensato come una vera “oasi urbana”: pavimentazione in travertino posata a tessuto, sedute in legno arcuato, illuminazione dinamica controllata da tecnologia Dmx e vegetazione mediterranea. Ogni dettaglio è stato curato per creare un ambiente accogliente, scenografico e sostenibile.

Alla cerimonia erano presenti la sindaca Daniela Angelini, l’assessore Christian Andruccioli, l’architetta Tecla Mambelli e Francesco Ceccarelli, progettista dell’opera. “Questo viale è un luogo dell’anima che oggi torna a parlare con un linguaggio nuovo: quello del design, del paesaggio, della sostenibilità” – ha dichiarato la sindaca Angelini.

Il momento clou della serata è stato lo spettacolo musicale del compositore riccionese Tristram (Vittorio Batarra), che ha presentato il live set “Il respiro del viale”, accompagnando l’atmosfera con suoni ambientali ispirati al nuovo volto del Ceccarini.

L’intervento rappresenta solo il primo passo di un più ampio piano di rigenerazione urbana, che entro il 2027 vedrà completata l’intera arteria fino alla ferrovia.