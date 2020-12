Riccione: incendio in un appartamento, senza conseguenze per le persone

In mattinata è scoppiato un incendio in un appartamento di Riccione in via Adriatica. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Rimini sono intervenuti con 2 APS (autopompaserbatoio) e un'autoscala al primo piano dell'edificio. Una volta sul posto hanno raggiunto il terrazzo e hanno lavorato per spegnere le fiamme che hanno interessato solo i materiali presenti sul terrazzo, provocando danni da fumo e calore nelle pareti e nel solaio soprastante senza propagarsi all'interno dell'appartamento. Non si segnalano danni a persone.

