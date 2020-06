Riccione: incendio in un appartamento, strada temporaneamente chiusa

Nella tarda mattinata è scoppiato un incendio in un appartamento sito in Via Castrocaro a Riccione, creando grossi danni alla struttura. Le fiamme sono divampate da un impianto elettrico esterno nei pressi del numero civico 44. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento, dopo aver fatto evacuare la palazzina a tutti i condomini. Chiusa temporaneamente la strada adiacente alla struttura, con la Polizia Municipale sul posto per deviare il traffico. Non ci sono stati feriti e, al momento, non risultano intossicati.