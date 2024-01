SI VALUTANO I DANNI Riccione, incendio in una abitazione: salvate due persone dai Vigili del Fuoco E' accaduto ieri, in zona Paese.

Riccione, incendio in una abitazione: salvate due persone dai Vigili del Fuoco.

I vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti intorno alle 17.30 a Riccione allertati da una donna bloccata in casa con un principio di incendio. Sono state salvate due persone, fratello e sorella, sessantenni. Entrambi sono stati accompagnati in ospedale per gli accertamenti in seguito ad un'intossicazione da fumo. L'incendio ha interessato un appartamento al primo piano e al piano superiore in via Tommaseo, zona Riccione Paese. Le fiamme sono state spente in una mezz'ora e si stanno valutando i danni all'appartamento e se lo stabile risulti o meno ancora agibile.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: