PRONTO INTERVENTO Riccione. Incendio sul tetto, evacuato condominio: quattro agenti della Polizia locale in prima linea Notano il fumo mentre vanno in spiaggia per i controlli: evacuazione, primo spegnimento e area messa in sicurezza in attesa dei Vigili del fuoco. Nessun ferito

Doveva essere un normale servizio di controllo sulle spiagge, ma per quattro agenti della Polizia locale di Riccione, in forza al Nucleo anti-abusivismo commerciale, si è trasformato in un’emergenza improvvisa.

Intorno alle 14, all’altezza di viale Parini all’angolo con viale Catullo, zona porto, gli agenti hanno notato fumo e fiamme sprigionarsi dal tetto catramato di un residence, dove era presente anche materiale ligneo. Hanno fermato i mezzi e si sono precipitati sul posto.

Due operatori hanno avviato l’evacuazione dello stabile, invitando i residenti a lasciare rapidamente gli appartamenti e verificando che nessuno rimanesse all’interno. Nel frattempo, gli altri due sono saliti fino al tetto per individuare l’origine del rogo e iniziare a contenerlo con una gomma dell’acqua, guadagnando minuti preziosi in attesa dei soccorsi.

L’allarme ai Vigili del fuoco è scattato immediatamente e, in pochi minuti, autoscala e squadre antincendio sono arrivate per proseguire le operazioni di spegnimento, mentre la Polizia locale delimitava l’area e metteva in sicurezza l’hotel vicino, poiché l’uso degli idranti comportava la caduta di materiale verso la struttura.

La coltre di fumo aveva fatto pensare al peggio, ma grazie al tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco, si è potuto ridurre l' incendio ad una piccola porzione di tetto limitrofa al cornicione. I pompieri sono intervenuti con autoscala, auto pompa serbatoio e autobotte per un totale di nove uomini, più il funzionario giunto sul posto per gli accertamenti. Nessuna persona è rimasta ferita.

