CRONACA Riccione: incidente in via Flaminia, scooterista trasportato in ospedale

Riccione: incidente in via Flaminia, scooterista trasportato in ospedale.

Incidente nel primo pomeriggio di venerdì sulla via Flaminia, fra Rimini e Riccione. Una SsangYong Tivoli, guidata da un cittadino del Bangladesh, si è scontrata con un maxi-scooter Yamaha N-Max che stava viaggiando nella stessa direzione. Secondo le prime testimonianze, pare che alla base del sinistro vi sia stata una doppia infrazione: l'auto infatti non avrebbe potuto svoltare vista la doppia linea continua e, per lo stesso motivo, la due ruote non avrebbe potuto sorpassare. Lo scooterista è stato trasportato all'ospedale Infermi di Rimini, ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute anche una pattuglia della Polizia locale e una della stradale.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery Le immagini dell'incidente a Riccione

I più letti della settimana: