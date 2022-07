Uno scontro tra uno scooter e un furgone giovedì mattina a Riccione, sulla statale 16 all'altezza del civico 59. Il centauro stava viaggiando in direzione Rimini quando è entrato in collisione con il furgone che si stava immettendo sull'Adriatica. L'ambulanza del 118 ha prestato le prime cure al motociclista, non sarebbe grave. Una dinamica al vaglio della Polizia Locale di Riccione intervenuta sul posto. Traffico in tilt con code e rallentamenti sulla SS16.