Riccione, incidente sul lavoro al campo sportivo: operaio schiacciato da un camion di ghiaia, è salvo

Un operaio è rimasto intrappolato questo pomeriggio sotto un camion carico di ghiaia nel cantiere dello stadio Nicoletti di Riccione. L’uomo era sceso dal mezzo per controllare un guasto alla trasmissione quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scollegato il tubo dell’aria compressa, provocando la perdita di pressione degli ammortizzatori e l’abbassamento improvviso del veicolo. Le urla dell’operaio hanno richiamato i colleghi, che hanno allertato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno sollevato il camion ed estratto l’uomo praticamente illeso.

L’operaio è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena in codice di media gravità per accertamenti. Testimoni hanno riferito che pochi centimetri in più avrebbero potuto risultare fatali. Oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario del 118, erano presenti anche i carabinieri di Riccione e il personale della Medicina del lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.









