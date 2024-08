CRONACA Riccione: insegue il ladro per diversi chilometri e lo fa arrestare È accaduto in viale Ceccarini. Il titolare di un negozio lo ha spinto sotto la caserma dei carabinieri mentre era al telefono proprio coi militari

Ha inseguito il ladro per almeno quattro chilometri prima di spingerlo proprio sotto la caserma dei carabinieri di Riccione e farlo arrestare. È accaduto martedì sera a un negoziante di viale Ceccarini. Un giovane era entrato nello store - il New Order -, probabilmente ubriaco, e dopo aver girato un po' nel negozio ha arraffato un paio di scarpe da 90 euro e una maglietta. Un dipendente l'ha visto e ha subito avvisato il titolare. "Abbiamo avuto una colluttazione poi è scappato via", ha detto.

È stato arrestato per rapina impropria un 39enne di origine polacca, residente a Jesi. I militari sono riusciti a bloccarlo e ieri mattina è comparso davanti al giudice per la direttissima. Il 39enne ha diversi precedenti e una dipendenza da alcol. Alle spalle ha diversi anni da detenuto, circa 14 e l'ultima denuncia è stata fatta dalla mamma per maltrattamenti in famiglia. Il suo legale ha chiesto i termini per la difesa e quindi il processo è stato rinviato al 5 agosto e per il momento ha solo il divieto di dimora in provincia di Rimini.

