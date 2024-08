Un pedone è stato investito nei giorni scorsi in viale Dante da una Bmw che si è poi data alla fuga senza prestare soccorso. Grazie all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza, il conducente e il veicolo sono stati rintracciati. L'uomo si trovava a Riccione in vacanza ed è stato raggiunto a casa dalla polizia Locale. Per lui una denuncia per fuga e omissione di soccorso in seguito a incidente stradale con feriti.