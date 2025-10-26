SVOLTA NELLE INDAGINI Riccione: la 55enne trovata senza vita non fu investita, ma precipitò da 25 metri La perizia esclude l’ipotesi dell’incidente stradale: Antonia Conti sarebbe caduta dal terrazzo del palazzo vicino al luogo del ritrovamento

Riccione: la 55enne trovata senza vita non fu investita, ma precipitò da 25 metri.

È arrivata la svolta nelle indagini sulla morte di Antonia Conti, la 55enne trovata senza vita l’11 giugno scorso in viale Galliano a Riccione.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la perizia depositata nelle ultime ore avrebbe escluso in modo definitivo l’ipotesi dell’investimento da parte di un’auto pirata: il decesso sarebbe stato causato da una caduta dall’alto, da circa 25 metri di altezza.

Gli esperti nominati dalla Procura avrebbero accertato l’assenza di segni compatibili con un impatto stradale sul corpo della donna; nell’area non sono state rilevate tracce di frenata né frammenti di veicoli. Le telecamere attive in zona, inoltre, non avrebbero ripreso alcuna vettura danneggiata, come sarebbe stato inevitabile nel caso di un investimento.

Le lesioni riscontrate — in particolare fratture multiple ed escoriazioni compatibili con un violento impatto al suolo — indicherebbero che la 55enne potrebbe essere precipitata di schiena dal terrazzo di un edificio vicino al luogo del ritrovamento. Resta da chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale. La Procura di Rimini prosegue le indagini per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità.

Il caso, inizialmente ipotizzato come un investimento con fuga, aveva destato forte impressione a Riccione. Oggi la perizia restituisce un quadro diverso, ma non meno drammatico, che lascia ancora aperti diversi interrogativi.

