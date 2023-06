POLITICA Riccione, la Commissaria Stentella si è insediata: "Credo nel lavoro di squadra" Dopo l'annullamento delle elezioni gestirà il Comune in via provvisoria

Nominata dalla Prefettura di Rimini a seguito dell’annullamento da parte del Tar di Bologna delle elezioni amministrative tenutesi il 12 giugno del 2022, la Commissaria Rita Stentella – dopo l'incontro con la Sindaca uscente Daniela Angelini in un simbolico scambio di consegne - si è insediata nella sede municipale di Riccione. La giunta di centrosinistra promette battaglia, ha già annunciato il ricorso al Consiglio di Stato. Nel frattempo, però, inizia la gestione provvisoria del Comune, con Stentella che promette fin da subito massimo impegno. “Sono consapevole di arrivare in un momento particolarmente delicato per una città così importante e famosa per l’accoglienza turistica, a stagione già avviata – sottolinea -. Comprendo le preoccupazioni per questa situazione ma ci tengo a rassicurare tutti: mi adopererò sin da subito per dare piena continuità all’attività amministrativa in corso”. Animata da spirito collaborativo, ha già ben chiaro uno dei maggiori problemi della Perla Verde, quello della sicurezza. “Mi dicono che sono arrivati dei rinforzi. Quindi cercheremo di utilizzare le risorse a disposizione nel migliore dei modi. Credo – conclude - nel lavoro di squadra. Poi magari deciderò io però mi piace confrontarmi con tutti”.

