Riccione, la sindaca non ci sta: “Emis Killa in malafede, chiederemo danno d'immagine”.

Il tweet del rapper Emis Killa, che ha paragonato Riccione a Marsiglia in termini di sicurezza, non è andato proprio giù alla sindaca Daniela Angelini. L'amministrazione – si legge in un post su Facebook – sta valutando infatti di adire alle vie legali per “diffamazione e danno d’immagine”.

"Sono indignata dalle parole di Emis Killa. Le respingo con forza e le ritengo frutto di assoluta malafede, ha raccontato una Riccione che non esiste”, scrive la sindaca che sostiene l'idea di procedere alle “opportune azioni giudiziali volte a punire questa gratuita diffamazione ed a ottenere il risarcimento del danno d'immagine conseguente”. “La stessa valutazione – mette in guardia Angelini – verrà fatta nei confronti di esponenti politici nazionali che per meri scopi elettorali intendono cavalcare questa azione denigratoria".

Emis Killa aveva scritto che, proprio nella città romagnola, “dopo 18, se sei un bravo ragazzo, devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare”. Parole che hanno subito scatenato un dibattito social fra chi approva il pensiero e chi, invece, si è detto ferito dell'esternazione.

