TURISMO Riccione lancia il progetto "Mare d'inverno" per far vivere la Perla anche nei mesi freddi Le attività che aderiranno all'iniziativa potranno installare temporaneamente strutture leggere sul lungomare, sull’arenile e sul porto

Riccione lancia il progetto "Mare d'inverno" per far vivere la Perla anche nei mesi freddi.

Nuovo 'spunto' turistico per la 'Perla verde dell'Adriatico'. La giunta comunale vara "Riccione mare d'inverno", progetto pensato per valorizzare la città romagnola e ampliare la sua offerta attraverso una serie di attività culturali, sportive e di intrattenimento, valorizzando il litorale e mantenendola viva anche al di fuori della stagione estiva. In particolare agli stabilimenti balneari e ai pubblici esercizi che aderiscono alla manifestazione, sarà consentita la posa temporanea di arredi e strutture leggere sul lungomare, nelle zone dell'arenile e sul porto. La durata dell'occupazione di suolo pubblico e la posa di arredi, spiegano dal Comune di Riccione, non potrà superare il termine dell'evento fissato al 31 maggio 2025 per il lungomare e all'inizio della stagione balneare estiva per l'arenile.

"Questa iniziativa - osservano la sindaca, Daniela Angelini e l'assessore al Demanio, Christian Andruccioli - permette di attrezzare gli spazi all'aperto nelle aree non disciplinate dal Regolamento dei dehors. In attesa del nuovo Piano dell'Arenile, in corso di predisposizione, rappresenta un'opportunità per migliorare ulteriormente la proposta di accoglienza della città. Collaborando - concludono - possiamo attrarre visitatori durante i mesi invernali, contribuendo al benessere della nostra comunità".

