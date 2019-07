Riccione: lite degenera in accoltellamento, arrestato 20enne

Intensificati i controlli da parte dei Carabinieri di Riccione in concomitanza con il week end della Notte Rosa. Le attività di controllo mirate al contrasto dell'uso di sostanze stupefacenti e alla prevenzione in tema di sicurezza stradale, hanno permesso ai militari di trarre in arresto due persone e denunciarne altre 6 per reati che vanno dallo spaccio al furto aggravato.

Nei pressi di Viale Dante un 27enne magrebino è stato accoltellato da un 20enne pregiudicato magrebino che è stato arrestato dai Carabinieri. Il 20enne, dopo aver rubato un coltello da un esercizio commerciale nelle vicinanze, ha inferto alcuni fendenti al connazionale a causa di una lite, scoppiata per futili motivi. I militari hanno bloccato l'aggressore che era scappato e aveva tentato di nascondersi nel giardino di un hotel. Con sé il 20enne aveva anche 1,67 grammi di hashish. Il ferito è stato trasportato all'Infermi di Rimini e non si trova in pericolo di vita. Scattato l'arresto anche per un 36enne pregiudicato tunisino per detenzione ai fini di spaccio.