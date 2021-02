CRONACA Riccione: maltratta moglie e figlio, arrestato

Un uomo di 60 anni, disoccupato, con problemi legati all'abuso di alcol, è stato arrestato dai carabinieri di Riccione in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare chiesta dal pm Davide Ercolani, per maltrattamenti in famiglia. Accusato di picchiare la moglie e maltrattare il figlio 21enne, era già stato arrestato il 6 gennaio per resistenza e violenza nei confronti dei carabinieri intervenuti in soccorso dei familiari. In quell'occasione i militari avevano raccolto la denuncia della donna che, disperata, aveva raccontato dei reiterati insulti e delle violenze subite tra schiaffi e spintoni e minacce di morte.

L'episodio più grave la scorsa settimana quando l'uomo dopo aver rotto un tavolino di cristallo ne aveva impugnato un frammento per puntare alla gola della moglie minacciandola di morte. Dopo il primo arresto, le cose erano quindi peggiorate, perché tornato in libertà l'uomo continuava a tornare a casa in atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei confronti dei familiari. Ieri pomeriggio ad attenderlo davanti casa ha trovato i carabinieri che gli hanno notificato l'arresto portandolo in carcere a Rimini.



