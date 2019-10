Riccione: maniaco sessuale non rispetta i domiciliari, finisce in carcere

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato ieri un pregiudicato riccionese 38enne. L'uomo a settembre aveva molestato sessualmente un minorenne all’interno dell’ascensore di un albergo, finendo così agli arresti domiciliari.

Noncurante delle prescrizioni impostegli e della gravità dei fatti commessi, il pregiudicato è stato sorpreso dalle forze dell'ordine all’interno di casa sua assieme a persone non residenti. In particolare aveva invitato un uomo con una finta proposta di lavoro, facendogli credere di dover prendere le misure per confezionare una divisa da lavoro.

Una volta accertata la situazione il 38enne è stato portato in carcere.