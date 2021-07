Riccione, maxi controllo nelle aree della movida: due arresti 4 denunce

Weekend all'insegna degli eventi: nella notte intensificati i controlli dei Carabinieri nei maggiori centri di aggregazione riccionesi. Arrestato un 22enne marocchino, responsabile di una tentata estorsione a danno di un turista romano che, dopo aver subito il furto del proprio telefono, ha ricevuto una richiesta estorsiva per vederselo restituire. I militari lo hanno catturato mentre era ancora al telefono con la vittima per concordare la restituzione di quanto sottratto. A distanza di qualche minuto, arrestato un altro 20enne marocchino, per rapina aggravata: insieme ad altri due complici avrebbe minacciato con un coltello un turista diciassettenne facendosi consegnare smartphone e 100 euro - refurtiva volatilizzatisi con i complici -.









Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio, i carabinieri hanno inoltre deferito in stato di libertà un 17enne riminese sorpreso alla guida di un ciclomotore rubato. Ancora, durante i controlli in viale Ceccarini, un turista bolognese di 19 anni è stato denunciato dai militari perché trovato in possesso di un coltello a serramanico. Ritirate anche due patenti per guida in stato di ebbrezza.