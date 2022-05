CRONACA Riccione: mette a soqquadro un locale, poi le fanno un TSO, chiuso viale Dante [fotogallery]

La mattina di giovedì 5 maggio alla caffetteria Cocktail Mamy in viale Dante a Riccione, una ragazza di 27 anni in preda alla follia ha ribaltato tavolini, fioriere, sedie e molte altre cose che si ritrovava davanti lanciandole anche fuori dal locale, per poi minacciare la proprietaria. Corriereromagna.it spiega che è stata bloccata dai passanti e dalle forze dell'ordine. Sul posto sono infatti intervenuti la Polizia locale di Riccione, i Carabinieri e i medici del 118 che hanno poi predisposto un TSO (trattamento sanitario obbligatorio) nei confronti della ragazza "già nota nel viale della Perla Verde per i suoi comportamenti aggressivi". Inizialmente per le autorità competenti è stato necessario chiudere viale Dante per un breve tempo, ormai riaperto.

