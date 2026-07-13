Riccione, minacciato con un coltello e rapinato del cellulare: arrestato un 29enne

Un 29enne, di cittadinanza tunisina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Riccione con l'accusa di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è avvenuto nei giardini della zona Alba, dove un 50enne aveva appena denunciato di essere stato minacciato con un coltello e costretto a consegnare il proprio smartphone, riportando anche lievi lesioni a una mano. I militari hanno rintracciato il presunto responsabile poco distante. Secondo quanto riferito dall'Arma, il giovane avrebbe reagito con calci nel tentativo di sottrarsi all'arresto, rendendo necessario l'uso dello spray urticante in dotazione. Il cellulare è stato recuperato e restituito al proprietario, mentre il 29enne è stato trasferito nel carcere di Rimini in attesa dell'udienza di convalida.







