Riccione. Minore con 16 precedenti trovato con un tirapugni al Marano: denunciato

Un minorenne è stato denunciato dalla Polizia locale di Riccione dopo essere stato trovato in possesso di un tirapugni metallico durante un controllo effettuato nella zona del Marano, nell'ambito del rafforzamento dei servizi di sicurezza avviati con l'inizio della stagione turistica. Il giovane è stato fermato nella serata di venerdì insieme ad altri ragazzi in un parcheggio antistante un locale della zona. Durante le verifiche gli agenti hanno rinvenuto l'oggetto, nascosto in una tasca dei pantaloni. Per questo motivo il minore è stato denunciato a piede libero per il reato previsto dall'articolo 4 bis della legge 110 del 1975, con l'aggravante della vicinanza a un luogo di aggregazione di persone. Secondo quanto riferito dalla Polizia locale, il ragazzo risulta gravato da 16 precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, tra cui rapina, resistenza, percosse e furto. Non è stato tuttavia possibile procedere all'arresto facoltativo in flagranza esclusivamente in ragione della minore età.

L'episodio si inserisce nel quadro dei controlli straordinari intensificati sul territorio comunale e sul litorale per garantire sicurezza e legalità durante la stagione estiva. Tra le attività della Polizia municipale anche i controlli anti abusivi, con quattro cittadini stranieri identificati al fine di verificare la loro regolare posizione sul territorio nazionale.









