Riccione: motociclista si scontra contro un auto. È grave

Un incidente è avvenuto in tarda mattinata a Riccione, sulla SP35. Ad avere la peggio un motociclista di 25 anni.

Secondo le prime ricostruzioni il giovane stava procedendo ad alta velocità in sella alla sua moto KTM in Via Tavoleto, direzione Morciano. Una donna a bordo di una Dacya Duster si stava immettendo nella stessa strada da Viale Einaudi e il giovane, nonostante un tentativo di frenata, non è riuscito ad evitare l'impatto.

Le sue condizioni sono parse subito molto gravi, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso del 118. Una volta stabilizzato il 25enne è stato trasportato al Bufalini di Cesena, in codice di massima gravità. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi.