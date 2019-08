Riccione: muore dopo due anni di coma il ragazzo caduto per raggiungere dall'esterno la stanza dell'hotel

È morto, dopo due anni di coma, Lorenzo Germani Persichini, il ragazzo che nel 2017 era caduto da una terrazzo dell'hotel Tenerife di Riccione. Il giovane, in vacanza nella Perla verde con alcuni amici, aveva dimenticato le chiavi della sua stanza e aveva quindi provato a raggiungerla dall'esterno rovinando a terra da un'altezza di 5 metri.

Fin da subito le sue condizioni erano apparse disperate ai soccorritori che erano accorsi, chiamati dal proprietario dell'hotel che lo aveva trovato riverso a terra soltanto il mattino dopo. Trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena è stato ricoverato in rianimazione per il gravissimo trauma cranico. Ha trascorso i mesi in un istituto di riabilitazione, dal quale però non è più uscito.