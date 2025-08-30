AMBIENTE Riccione, nate le prime tartarughine del nido deposto a giugno. Ecco le immagini Continua il presidio di staff e volontari in attesa dell’emersione del resto delle uova ancora nel nido, nella speranza che avvenga quanto prima

Dopo settimane di attesa e una vigilanza 24/7 da parte dei volontari, questa notte si sono schiuse le prime uova di tartaruga a Riccione, in zona Marano. Come scrive la Fondazione Cetacea, alle prime luci dell'alba 4 piccoli sono sbucati dalla sabbia per dirigersi in mare sotto lo sguardo attento degli operatori.

"Attualmente - continua la Fondazione - continua il presidio di staff e volontari in attesa dell’emersione del resto delle uova ancora nel nido, nella speranza che avvenga quanto prima. Questa esperienza segna il punto di partenza di un’attività di conservazione volta alla tutela dei nidi di tartarughe marine sulle nostre coste che si svilupperà nei prossimi anni, forte della rete che si è creata grazie a questo avvenimento straordinario".

Il nido era stato deposto a fine giugno nei pressi dello stabilimento balneare 133. Gli esperti lo hanno definito un evento di grande rilievo naturalistico trattandosi della prima deposizione documentata nella provincia di Rimini.

