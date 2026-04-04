CARABINIERI Riccione, nervosismo al volante tradisce pusher: arrestato 36enne Controllo in viale Abruzzi, in casa cocaina e bilancini. Sequestrati droga e 1.500 euro in contanti

Riccione, nervosismo al volante tradisce pusher: arrestato 36enne.

Il nervosismo mostrato durante un controllo stradale lo ha tradito. I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno arrestato un 36enne di origine albanese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato in viale Abruzzi mentre era alla guida di un’auto a noleggio, l’uomo ha attirato l’attenzione dei militari proprio per il suo atteggiamento agitato. Un sospetto rafforzato dal ritrovamento di circa 1.500 euro in contanti nel portafoglio, senza una spiegazione plausibile sulla provenienza. Privo dei documenti di soggiorno, che ha dichiarato di aver lasciato a casa, è stato accompagnato nella propria abitazione.

Qui la perquisizione ha portato alla scoperta di tre bilancini di precisione con residui di sostanza stupefacente e di circa 40 grammi di cocaina nascosti in una cassaforte. Ulteriori dosi già confezionate sono state trovate sia addosso all’uomo che in un mobile della zona giorno.

Droga, denaro e materiale per il confezionamento sono stati sequestrati. Dagli accertamenti è emerso inoltre che il 36enne aveva utilizzato in passato diverse identità ed era già stato condannato per reati analoghi. L’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo davanti all’Autorità giudiziaria di Rimini.

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