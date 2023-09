A14 Riccione: non controllano l'auto, tedeschi si schiantano contro autobotte [video] Tutti trasportati al Bufalini, tre in codice di massima gravità

Un terribile incidente è avvenuto nella serata di giovedì. Prima delle 20, un gruppo di tedeschi, a bordo di una Nissan qashqai, è uscito dall'A14 al casello di Riccione; per cause in corso di accertamento, il conducente non è riuscito a frenare la vettura, forse per un guasto, forse per un malore, finendo con violenza contro una autobotte ferma alla rotatoria. Il mezzo pesante, di diverse tonnellate col pieno carico di farina, era in attesa di immettersi sulla strada che porta alla statale.

Un tamponamento violento che ha praticamente distrutto la vettura, a bordo della quale viaggiavano due coppie. I 4 sono stati stabilizzati e trasportati al Bufalini di Cesena, tre in codice di massima gravità, uno media. Sul posto infatti, sono intervenute 3 ambulanze, l'elisoccorso che ha scaricato il medico, Polizia Stradale e Polizia Locale.

Testimoni fermi al casello hanno riferito di aver visto l'auto procedere a forte velocità. Il traffico è stato deviato verso le colline.

[Banner_Google_ADS]







Foto Gallery

I più letti della settimana: