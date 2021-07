Riccione: non rispettava le regole anti-covid, chiuso hotel

Riccione: non rispettava le regole anti-covid, chiuso hotel.

"Non venite se siete astemi": questo era lo slogan pubblicitario dell'hotel Nizza, di Riccione, che aveva scatenato la scorsa settimana diverse polemiche dagli operatori del turismo e da Fratelli d'Italia, secondo cui il messaggio rischiava di attirare le baby gang nella zona.



L'amministrazione riccionese - riporta il Corriere Romagna - ha voluto vederci chiaro e ha avviato dei controlli amministrativi sulla struttura, da cui è emersa una violazione di alcune regole covid. In particolare l'hotel era sprovvisto del documento di valutazione dei rischi, che necessita anche di integrazione secondo le norme relative all'emergenza sanitaria. Da qui la decisione di chiudere l'hotel per cinque giorni, fino a quando non verranno colmate le lacune.

[Banner_Google_ADS]



"I controlli - ha spiegato l'assessore Elena Raffaeli - sono scattati in base alle segnalazioni degli operatori circa una insensata e fuorviante comunicazione rivolta soprattutto ai più giovani, che oltre ad essere diseducativa, diventava dannosa per il buon nome di Riccione".



La chiusura della struttura è stata comunicata nell'incontro di ieri fra l'amministrazione della Perla Verde, affiancata dal comandante della Polizia Locale Achille Zechini, con associazioni di categoria e consorzi d'area, in cui si è invitato alla collaborazione per tenere alta l'attenzione sul rispetto delle regole anti-covid.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: