INDAGINI CARABINIERI Riccione: nuova aggressione a dei giovani. Rubati capi di abbigliamento, tre denunciati

È stata una nuova segnalazione di un gruppo di origine magrebina, intento a molestare le comitive di ragazzi durante la notte, a mettere in allarme i Carabinieri di Riccione. Le forze dell'ordine sono infatti intervenute nei pressi di Viale Dante e hanno appreso che, poco prima, alcuni giovani, erano stati avvicinati, aggrediti e rapinati di alcuni capi di abbigliamento, fra cui le scarpe di un membro del gruppo. L'episodio è avvenuto attorno alle 2:40 di notte.

Gli uomini dell'Arma, dopo un fitto pattugliamento nella zona, sono risaliti ai responsabili dell'aggressione: si tratta di un diciasettenne e un diciannovenne di origine marocchina, residenti in provincia di Monza-Brianza, e di un diciannovenne di origine brasiliana residente a Morciano di Romagna. I tre sono stati trovati in possesso dei capi di abbigliamento asportati. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre per i tre giovanissimi è scattata una denuncia a piede libero per il reato di rapina in concorso.

Sono in corso indagini al fine di stabilire eventuali connessioni tra i denunciati e la vicenda avvenuta lo scorso weekend che ha coinvolto anche dei giovani sammarinesi.



