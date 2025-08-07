Riccione, occupazione abusiva di suolo pubblico: sanzionate dieci attività commerciali

La Polizia locale di Riccione ha sanzionato dieci attività commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblico. Durante controlli effettuati lungo i principali assi commerciali della città, gli agenti hanno accertato che queste attività avevano installato tavoli, sedie e attrezzature su aree destinate al pubblico passaggio senza aver mai richiesto l'autorizzazione necessaria. Le sanzioni sono state comminate in base al Codice della strada. Ai titolari è stata imposta la rimozione immediata, a proprie spese, delle installazioni abusive.

In caso di mancato adeguamento, saranno avviati ulteriori controlli che potranno portare alla segnalazione alla Prefettura per l’emissione di un’ordinanza di rimozione coattiva. La sindaca potrà inoltre disporre il ripristino dello stato dei luoghi e ordinare la chiusura dell’attività commerciale fino al rispetto dell’ordine e al pagamento delle spese sostenute, con una chiusura non inferiore a cinque giorni. Tutte le attività coinvolte sono state segnalate anche alla Guardia di Finanza, poiché l’occupazione abusiva è stata finalizzata a scopi commerciali, configurando un illecito che può comportare la chiusura condizionata dell’esercizio.

Oltre alla mancanza delle autorizzazioni, la presenza di arredi e attrezzature su suolo pubblico ha causato un serio intralcio alla circolazione veicolare e un pericolo per la sicurezza dei pedoni.







