TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:43 Ondata di calore in arrivo nel weekend: temperature fino a 40 gradi con l’anticiclone africano 11:46 Il Cremlino: vertice Trump - Putin nei prossimi giorni 11:33 Per TeatrOUT, “Cuoro” di Gioia Salvatori: il fallimento dell'amore raccontato con ironia 11:20 Riccione, occupazione abusiva di suolo pubblico: sanzionate dieci attività commerciali 10:11 Alpinisti morti sul Gran Sasso, un indagato tra i soccorritori: 17 chiamate rimaste senza risposta 09:35 Fileni, ombre sulla Valmarecchia: luci accese e silenzi istituzionali 07:25 Gori: "Con i piedi per terra, ma liberi di sognare" 07:15 Trump: "Miliardi affluiranno negli Usa", al via i nuovi dazi fino al 41% 07:15 A Chisinau è il giorno di Milsami-Virtus
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Riccione, occupazione abusiva di suolo pubblico: sanzionate dieci attività commerciali

Controlli della Polizia locale lungo le vie commerciali: multe, obbligo di rimozione e segnalazioni alla Prefettura e alla Guardia di Finanza per gli esercenti senza autorizzazione

7 ago 2025
Riccione, occupazione abusiva di suolo pubblico: sanzionate dieci attività commerciali

La Polizia locale di Riccione ha sanzionato dieci attività commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblico. Durante controlli effettuati lungo i principali assi commerciali della città, gli agenti hanno accertato che queste attività avevano installato tavoli, sedie e attrezzature su aree destinate al pubblico passaggio senza aver mai richiesto l'autorizzazione necessaria. Le sanzioni sono state comminate in base al Codice della strada. Ai titolari è stata imposta la rimozione immediata, a proprie spese, delle installazioni abusive.

In caso di mancato adeguamento, saranno avviati ulteriori controlli che potranno portare alla segnalazione alla Prefettura per l’emissione di un’ordinanza di rimozione coattiva. La sindaca potrà inoltre disporre il ripristino dello stato dei luoghi e ordinare la chiusura dell’attività commerciale fino al rispetto dell’ordine e al pagamento delle spese sostenute, con una chiusura non inferiore a cinque giorni. Tutte le attività coinvolte sono state segnalate anche alla Guardia di Finanza, poiché l’occupazione abusiva è stata finalizzata a scopi commerciali, configurando un illecito che può comportare la chiusura condizionata dell’esercizio.

Oltre alla mancanza delle autorizzazioni, la presenza di arredi e attrezzature su suolo pubblico ha causato un serio intralcio alla circolazione veicolare e un pericolo per la sicurezza dei pedoni. 




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia