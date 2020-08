SPIAGGIA Riccione: ombrelloni in acqua con l'"atollo blu"

Riccione ha trovato il modo di piantare gli ombrelloni in acqua. Si chiama 'atollo blu' ed è stato inaugurato il 31 luglio come la novità dell'estate balneare 2020 al Club Family Hotel (viale D'Annunzio 132) di Riccione, dal sindaco Renata Tosi e da Andrea Falzaresi, imprenditore e titolare della struttura family hotel, classificata prima in Italia e quarta nel mondo nella categoria delle strutture dedicate alla famiglia da Tripadvisor. L'atollo blu è formato da una piattaforma galleggiante, 3x3, (proposta al noleggio ai turisti), ed equiparata per quanto riguarda il posizionamento in mare ad un pattino o moscone. Al mattino si posiziona in acqua e la sera viene ritirata a riva.



