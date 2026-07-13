Riccione ora: sulla spiaggia della Perla Verde il “Sudario dei bambini di Gaza”

Il nome di migliaia di bambini e ragazzi uccisi nella guerra scritti su un lungo telo bianco: il “Sudario per i bambini di Gaza” ha portato sulla spiaggia di Riccione un messaggio di dolore e pace. Grande la partecipazione di cittadini, visitatori e realtà del territorio. Presente anche il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi.

Il sudario è arrivato a Riccione da Cesena, dove aveva già attraversato il centro della città in un corteo dedicato alla memoria delle vittime. Il cammino è iniziato al Bagno 90 nella zona del porto canale e si è concluso in piazzale San Martino con un momento di approfondimento culturale della giornalista Paola Caridi.

Nel servizio l'intervista a Daniela Angelini (Sindaca Riccione) e Paola Caridi (Giornalista)