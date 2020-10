Riccione: padre e figlia cadono in moto, bimba trasportata al 'Bufalini'

Nel pomeriggio di ieri, padre e figlia stavano viaggiando su una Bmw 1200 quando, in via Veneto, a Riccione, l'uomo ha perso il controllo della moto, cadendo rovinosamente a terra. La bambina di 9 anni è stata ricoverata in via precauzionale, seppur trasportata in elisoccorso in codice di massima gravità, all'ospedale 'Bufalini' di Cesena in Pediatria, ma non è in pericolo di vita. Il padre ha riportato solo qualche lieve contusione. Da una prima ricostruzione dei fatti della polizia Locale di Riccione, nell'incidente non sarebbero stati coinvolti altri mezzi.