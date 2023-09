CRONACA Riccione: pauroso incendio nel retro di un'abitazione di viale Venezia [fotogallery] Una signora stava preparando la conserva di pomodoro quando si sono sprigionate le fiamme da una bombola di gas. Le forze dell'ordine hanno chiuso completamente la strada

Nel primo pomeriggio di venerdì, un pauroso incendio si è sviluppato nel retro di un'abitazione di viale Venezia, a Riccione. A prendere fuoco, secondo una prima ricostruzione, una bombola di gas. Secondo fonti di stampa, nelle vicinanze della casa, una signora stava preparando la conserva di pomodoro quando, per cause d'accertare, si sono sprigionate le fiamme che ben presto hanno raggiunto la residenza principale. Solo il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Rimini ha evitato che l'intera struttura venisse avvolta dal fuoco. Sul posto anche Carabinieri e Polizia locale che hanno chiuso completamente la strada. Pare, fortunatamente, non vi siano feriti.

