Riccione: persona investita sui binari in prossimità della stazione ferroviaria

Alle 16:30 di domenica, la circolazione dei treni risulta sospesa dalle 13:50 per l'investimento di una persona tra Riccione e Cattolica. Il fatto - si legge negli aggiornamenti di Trenitalia - è accaduto in prossimità della stazione di Riccione. Come da prassi, sul posto è intervenuta l'autorità giudiziaria per capire la dinamica e se possa o meno essersi trattato di un gesto volontario. Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario.

Informazione di servizio:

I treni regionali che coprono la tratta fra Bologna e Ancona sono limitati a Rimini se vengono da nord e a Cattolica se vengono da sud. I treni a lunga percorrenza attendono di ripartire nelle stazioni precedenti il tratto interrotto. Nessun treno, fa sapere Trenitalia, è fermo in linea. Personale delle imprese ferroviarie è nelle stazioni per fornire assistenza. I passeggeri che da Riccione devono andare verso nord possono utilizzare il metromare fino a Rimini e da lì riprendere il treno.