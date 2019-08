Riccione: pezzi di intonaco si staccano da un palazzo, nessun ferito

Nessuno è rimasto seriamente ferito ma ci sono stati attimi di paura, ieri sera, a Riccione. Attorno alle 23 in via Latini, una traversa di viale Dante, come racconta Riminitoday, alcuni calcinacci si sono staccati da un edificio cadendo sulla strada dove si trovava il mercatino. Passanti e addetti alle bancarelle si sono dati così alla fuga dopo essere stati sfiorati dai pezzi di intonaco. Sul posto sono intervenuti Polizia municipale, Vigili del Fuoco e un'ambulanza. La strada è stata chiusa e bandellata per motivi di sicurezza in attesa di ulteriori rilievi al palazzo.