Riccione: pluripregiudicato alla guida esibisce documenti falsi, arrestato.

Mercoledì 2 novembre 2022 alle 18.10 un conducente di un'autovettura è stato fermato dalla Polizia locale di Riccione. L'uomo, classe 1988 di nazionalità ucraina ha esibito patente Ucraina e carta d'identità rumena entrambe false. Tramite i Carabinieri di Riccione è stato possibile identificare il soggetto, con numerosi precedenti di polizia. Era ricercato sul territorio nazionale con un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Milano. L'auto è stata perquisita e sono stati trovati due coltelli e una mazza metallica. Sanzionato per guida senza patente con conseguente sequestro del veicolo. Il pluripregiudicato è stato arrestato e condotto con rito direttissimo presso il Tribunale di Rimini. Una volta terminata l’udienza in tribunale è stato convalidato l’arresto e portato in carcere, anche per l’esecuzione del precedente provvedimento di custodia cautelare.

