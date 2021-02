Riccione, Polizia sequestra beni illeciti per 1 milione di euro

Case e garage, gioielli, orologi di pregio e molto denaro contante accumulato in una vita di spaccio di droga e sfruttamento della prostituzione. 60 anni, originario di Milano, ma da tempo residente a Riccione, già noto alle forze dell'ordine e condannato più volte per gli stessi reati. La sezione misure di prevenzione patrimoniale della divisione anticrimine della Questura di Rimini ha dato esecuzione oggi al decreto di sequestro finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale di Bologna. Dieci gli immobili sequestrati tra cui 4 abitazioni e 6 garage tra Riccione, San Clemente, Lodi e Milano; diversi conti correnti, una cassetta di sicurezza con gioielli, orologi costosi e contanti per diverse migliaia di euro, un'auto: beni per un valore complessivo di un milione di euro. Il sequestro di Riccione rientra in una più vasta operazione condotta a livello nazionale e che ha portato a fermare tre diverse organizzazioni specializzate nel traffico di droga e all'emissione di una quarantina di misure cautelari e al sequestro di beni per 4 milioni di euro.