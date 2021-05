SOTTO IL SOLE DI RICCIONE Riccione presenta la sua estate di eventi tra cultura, sport e grandi nomi della musica e dello spettacolo Ad inaugurare Albe in controluce Fabio Concato

Sport, cultura e musica. Dalle Albe in Controluce, che saranno inaugurate da un concerto di Fabio Concato per poi proseguire con l'omaggio sulla spiaggia al sorgere del sole ad Ivan Graziani dei figli Filippo e Tommaso, al collaudato format targato Radio Deejay con Deejay On stage a partire dal weekend della Notte Rosa. Novità di quest'anno l'Arena Riccione con cinema e spettacoli all'aperto che ritroveranno il pubblico dopo lo stop per la pandemia. Tra i nomi più noti in cartellone: Alessio Boni, Anna Foglietta e Marco Bocci.

Di spessore il filone culturale con le ville storiche e i loro giardini, punto di riferimento del calendario che vuole riappropriarsi di luoghi da riscoprire. I grandi appuntamenti sportivi, dal giro d'Italia under 23 a Riccione Estate Danza, si chiuderanno a settembre, con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Una programmazione prudente e calibrata sulle normative vigenti, ma che punta a rendere la città aperta alle occasioni di intrattenimento che verranno. "Le prenotazioni lasciano intravedere un'estate con buona affluenza, perlopiù di giovani e soprattutto a luglio e agosto" è stato detto a margine della conferenza stampa.

Nel video l'intervista a Renata Tosi sindaco di Riccione e Stefano Caldari, assessore Turismo, Sport, Cultura ed Eventi



