CRONACA Riccione, pugni dopo l'incidente: “Lui me le ha date per primo e io gliele ho date più forte”

Tre persone si sono picchiate dopo un incidente tra un'auto e uno scooter avvenuto lungo una traversa di viale Aosta, a Riccione, nel pomeriggio di domenica. A seguito della collisione, in cui nessuno si era ferito, gli occupanti dei mezzi hanno preso a insultarsi fino ad arrivare alle mani, prendendosi a pugni in faccia. Agli agenti e al personale del 118 giunto sul posto, uno dei tre, sanguinante in volto, ha dichiarato: “Lui me le ha date per primo e io gliele ho date più forte”. Sulla vicenda le indagini della Polizia locale sono tuttora in corso.

