Riccione: quattro maggiorenni e due minorenni denunciati per rissa

Sei persone, quattro maggiorenni e due minorenni, sono state denunciate per rissa a Riccione dopo uno scontro in Viale Dante. I Carabinieri sono intervenuti su segnalazione, trovando i partecipanti nascosti in una sala giochi. Identificati e portati in caserma, le indagini hanno rivelato che la lite, scaturita per futili motivi e durata diversi minuti con lancio di oggetti, è stata interrotta solo dall'arrivo delle forze dell'ordine. Nessuno ha riportato ferite. I maggiorenni sono stati denunciati alla Procura di Rimini, le minorenni a quella di Bologna.