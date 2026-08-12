Riccione, rapina alla filiale Bper: banditi travestiti da imbianchini immobilizzano i dipendenti

Rapina lampo alla filiale Bper di viale Dante, a Riccione. Nel primo pomeriggio di martedì 11 agosto, poco dopo le 13.30, almeno tre uomini travestiti da imbianchini e con il volto coperto hanno fatto irruzione nell'istituto di credito, approfittando dell'orario di chiusura al pubblico.

Secondo quanto ricostruito, i rapinatori sarebbero riusciti a entrare attraverso una finestra sul retro, sorprendendo i tre dipendenti che si trovavano ancora all'interno della banca. I malviventi non avrebbero mostrato armi e avrebbero rassicurato i presenti dicendo che non avrebbero fatto loro del male. I lavoratori sono stati però immobilizzati con fascette da elettricista, utilizzate per legare loro mani e piedi.

L'azione è durata pochissimi minuti. Dopo essersi impossessati del denaro presente nelle casse, i rapinatori sono fuggiti, con ogni probabilità utilizzando la stessa finestra dalla quale erano entrati. Il bottino non è stato ancora quantificato con precisione, ma ammonterebbe a diverse migliaia di euro. Una volta riusciti a liberarsi, i dipendenti hanno dato l'allarme chiamando il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Riccione, che hanno immediatamente avviato le indagini.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Gli investigatori stanno ora passando al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della banca e della zona circostante, alla ricerca di elementi utili per identificare i componenti della banda. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella della presenza di un quarto complice all'esterno della filiale, che potrebbe aver atteso i rapinatori per facilitare la fuga.









