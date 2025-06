PIAZZALE ROMA Riccione, rapina sul lungomare: 4 turisti minorenni aggrediti e derubati. Arrestato un 27enne Bloccato dai Carabinieri dopo l’aggressione a quattro ragazzi. Recuperata e restituita la refurtiva.

Quattro giovani turisti minorenni sono stati rapinati sul lungomare di Riccione, nei pressi della spiaggia antistante Piazzale Roma. L’aggressione è avvenuta in serata, quando un gruppo di persone avrebbe avvicinato i ragazzi con fare inizialmente scherzoso, per poi minacciarli e aggredirli, e avrebbe sottratto loro denaro, un power bank e due collanine, una delle quali strappata con forza dal collo di una delle vittime.

Grazie alla pronta segnalazione dell’accaduto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione si sono messi immediatamente sulle tracce dei responsabili, riuscendo a individuare e bloccare uno dei presunti aggressori lungo viale Ceccarini. Si tratta di un 27enne originario dell’Umbria ma residente in Lombardia, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti e a reati contro la persona. Determinante per l’arresto sarebbe stata la dettagliata descrizione fornita dai ragazzi, che avrebbero indicato con precisione l’abbigliamento, i tatuaggi e perfino la maglia della squadra del cuore indossata dall’uomo. Secondo i primi accertamenti, il 27enne avrebbe agito insieme a più complici, verosimilmente giovani di origine straniera, ancora in via di identificazione.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. L’uomo è stato condotto prima nelle camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Riccione, poi trasferito presso la casa circondariale di Rimini, dove resta in attesa dell’udienza di convalida davanti al G.I.P. del Tribunale locale.

