Riccione: rapinano due turiste, un arresto e tre denunce

Avrebbero minacciato due ragazze in vacanza a Riccione, costringendole a consegnare cellulari e portafogli con alcune decine di euro. I carabinieri la mattina di martedì 26 luglio, hanno denunciato tre stranieri, residenti in Lombardia, per rapina e uno di loro è stato arrestato per danneggiamento aggravato in caserma. Le ragazze hanno infatti chiamato la centrale operativa, che ha inviato pattuglie e i militari, acquisita una descrizione, hanno avviato le ricerche, rintracciando poco dopo i tre. Perquisiti, sono stati trovati gli oggetti rubati, restituiti alle vittime. Nel corso dell'identificazione uno dei tre avrebbe danneggiato una finestra della caserma.